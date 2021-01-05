Против приватизации: Коллектив ГП «Артемсоль» судится с Кабмином

Работу ГП «Артемсоль» (г. Соледар, Донецкая обл.) уже почти год мониторит специальная рабочая группа. А профсоюз предприятия подал в суд на Кабмин, чтобы не допустить приватизации старейшего и крупнейшего соледобывающие предприятия страны. Об этом рассказал председатель профсоюза ГП «Артемсоль» Андрей Попов, передает «Вільне радіо».

Специальную рабочую группу создали весной по указанию профильного комитета Верховной Рады после протестов коллектива против приватизации ГП.

«По результатам отслеживания деятельности ГП "Артемсоль" продолжает работать рабочая группа. В ней 15 человек, в том числе 8 депутатов Верховной Рады, я, как председатель профсоюза, 3 независимых эксперта, представитель президента по вопросам инвестиций и представители профильного министерства. Также иногда присутствовали представители различных фискальных органов (налоговики, КРУ). Таких встреч было 5 или 6, они из-за карантина проводятся онлайн», – рассказал Попов.

По его словам, обычно на заседании присутствуют не все члены данной группы, но около 10-ти человек. Последняя такая встреча состоялась в декабре. Возглавляет эту группу народный депутат Людмила Буймистер от партии «Слуга народа».

«Уже на первом заседании каждый член этой группы высказался, и все против приватизации. А потом часть из них приехала на предприятие. Мы встречались в актовом зале с частью коллектива и профактивом», – говорит председатель профсоюза.

Чтобы не терять время и не ждать любое решение Кабмина, профсоюз ГП «Артемсоль» подал в суд иск на Кабмин. Судебные заседания проходили в Киевском окружном административном суде. «Это коллективный иск, я вынужден был его подать от себя как председателя первичной профсоюзной организации и нанимать юриста (кстати, не все адвокаты брались за это). Нас там "долбил" и Фонд госимущества, и Кабмин (в лице молодых юристов) со своими очень серьезными воззваниями по делу», – рассказывает о судебных тяжбах с правительством Попов.

Последнее заседание было назначено в октябре, как раз когда Кабмин отменил приватизацию ГП «Артемсоль». Из-за болезни судьи это заседание перенесли на 2 февраля. Профсоюз собирается все же получить какое-то решение суда, несмотря на информацию суда, что «в связи с решением Кабмина иск приостановлен».

Приостановление иска связано с исключением в октябре ГП «Артемсоль» из приватизационного перечня. Но коллектив не уверен, что их снова не внесут в список. Поэтому и борются за окончательное судебное решение. «Не могу сказать, исключили ли нас из перечня на приватизацию навсегда. Надеюсь, что да. Но Кабмину очень просто внести нас в список на приватизацию. А мы, чтобы дойти до тех позиций, на которых сейчас, должны были потратить много времени и усилий», – говорит председатель профсоюза.

Андрей Попов отмечает, что после назначения в октябре нового и.о. директора ГП (им стала Виктория Луценко), коллектив хочет показать, что государственное управление может быть эффективным.

Сейчас на предприятии своеобразные «новогодние каникулы» на 3 недели. «Обычно, в декабре у нас заканчивается отгрузки соли, и часть иностранных железнодорожных переходов наших дилеров уходят на рождественские каникулы и эти переходы закрываются, поэтому мы никуда ничего отправлять не можем (поставлять соль за границу, – ред.)… Но всегда остается один очередной рудник, который всегда "на подхвате". Сейчас это рудник № 4, то есть они выходят с 4-го января, а остальные коллективы – с 15-го», – объясняет ситуацию Попов.

Он напомнил, что вновь назначенная директор Виктория Луценко уже руководила данным предприятием. И в ее каденцию прорабатывался вопрос о взятии госпредприятия в аренду трудовым коллективом. Но после детального изучения вопроса коллектив был против. «Мы начали это обсуждать в коллективе, подняли юридическую базу, а там "подводные камни": сценарий 1990-х годов, когда у тысячного коллектива 0,5% акций, у директора – 99,5%. И мы от этого отказались», – вспоминает председатель профсоюза.

Но, по словам Попова, во времена руководства Виктории Луценко на предприятии рабочим трижды повышали зарплату, и в целом ГП работало лучше, поэтому у коллектива «остались положительные воспоминания». Сразу после назначения новый руководитель смогла «перезагрузить диалог» с коллективом. «Она здесь чуть больше месяца, а мы уже трижды собирались активом, ставим вопросы и честно пытаемся говорить о проблемах, которые есть. По результатам года мы "в плюсе", за последний месяц снизили себестоимость продукции на 5%. Люди смотрят в будущее с надеждой», – выражает позицию коллектива Андрей Попов.

Напомним, ГП «Артемсоль» находится в городе Соледар, в 15 км от Бахмута и в нескольких десятках километров от линии разграничения. Соль здесь добывают с 1881 года, но с начала разработки добыто всего около 3% от залежей Артемовского месторождения

В марте 2020 года Кабмин принял решение приватизировать ГП «Артемсоль». Глава тогдашнего правительства Алексей Гончарук назвал «Артемсоль» и еще ряд предприятий «коррупционной кормушкой» и именно этим объяснял необходимость продать актив. Тогда более сотни возмущенных жителей Соледара вышли на митинг против приватизации, поскольку «Артемсоль» – градообразующее предприятие, и большинство горожан работает именно там. Митингующие заявляли, что коррупция ГП из-за того, что «Кабинет министров направляет разных людей, чтобы обанкротить предприятие». Профсоюз также обвиняет профильное министерство в периодических изменениях менеджмента ГП (за 5 лет руководителей здесь меняли 10 раз, за 2020-й – было 4 директора) и попытках обанкротить и вывести предприятие из госсобственности.

Позже Верховная Рада приняла закон о приостановлении большой приватизации в Украине на период карантина. Решением от 21 октября Кабинет министров Украины убрал из перечня объектов, которые должны приватизировать, государственное предприятие «Артемсоль».

Добавим, в ноябре 2019 года «Артемсоль» оштрафовали более чем 13 млн грн за манипуляцию с ценами в договорах. Кроме того, чиновники госпредприятия фигурируют в деле о вымогательстве денег с победителей тендеров.