В «ДНР» оштрафовали водителя эвакуатора, возившего людей в надувном бассейне (Видео)

В «ДНР» «полиция» оштрафовала водителя эвакуатора, возившего под Новый год людей в надувном бассейне по Донецку. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В соцсетях была размещена видеозапись, на которой группа молодых людей находилась на платформе движущегося эвакуатора:

«Двое парней сидели в закрепленном надувном бассейне, еще несколько человек перемещались вокруг них по платформе и снимали происходящее на видео», – сообщили в «МВД».

«На указанной видеозаписи зафиксировано нарушение водителем эвакуатора Правил дорожного движения. В случае ДТП лица, находящиеся на платформе, могли получить тяжелые травмы… На территории республики продолжаются военные действия и подобные проявления антиобщественного поведения недопустимы с моральной точки зрения», – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что участники инцидента установлены.

«Водитель эвакуатора привлечен к ответственности в виде штрафа за нарушение ПДД в части перевозки пассажиров и грузов. Транспортное средство, которое фигурировало на видеозаписи, не имеет соответствующего оборудования, исключающего падение пассажиров и грузов (борта, фиксирующие устройства), не предназначено для перевозки пассажиров и грузов, кроме тех, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Остальным лицам, присутствующим на видеозаписи, было вынесено официальное предостережение о недопущении антиобщественного поведения», – сообщили в «МВД».