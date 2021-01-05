Впервые за 50 лет: В прифронтовом Торецке реконструируют ДК с зимним садом (Видео)

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) проводят реконструкцию Дворца культура «Украина». Во время боевых действий здание серьезно пострадало. С 2014 года по 2019-й оно было законсервировано. Изюминка монументального ДК – зимний сад, за которым ухаживали непрерывно. Также в ДК есть концертный зал, рассчитанный на 900 мест (с оркестровой ямой и сценой, которая вращается).

Со дня основания ДК содержало госпредприятие «Торецкуголь» (ранее – «Дзержинскуголь»). В январе 2019 года здание передали в коммунальную собственность города, благодаря чему смогли начать реконструкцию. «В течение 2019 года мы восстановили электроподстанцию, восстановили щитовую, решили проблему с водоотведением, канализацией. Заменили полностью освещение по всему зданию. Здесь электропроводка была старого образца и расход электроэнергии был просто космический. Поэтому полностью перешли на светодиод», – перечислил директор ДК «Украины» Владислав Третьяченко.

Во время боевых действий большинство оконных блоков были полностью или частично разбиты. Сейчас здесь меняют старые блоки на новые. Их в учреждении – 352. На эти работы из областного бюджета выделено 1,4 млн грн, а из городского – 700 тыс. грн.

«Это большое монументальное помещение, которое было построено за деньги шахтеров. И мы решили это помещение реанимировать… Благодаря выделенным деньгам мы сможем заменить все окна», – говорит глава Торецкой военно-гражданской администрации Василий Чинчик.

При этом окна здесь не менялись с момента постройки здания – почти 50 лет. «Здание официально открыто 30 декабря 1972 года. На протяжении 48 лет проводилась лишь реставрация и ремонт кровли бывшим собственником – ГП "Торецкуголь". Больше никаких работ не проводилось», – объясняет директор ДК «Украина».

Полная реконструкция данного здания требует существенного финансирования. Только на замену крыши нужно около 14 млн грн. «Эта сумма для города неподъемная. Но надеемся, что найдутся инвесторы, которые нам помогут реализовать этот проект», – надеется Василий Чинчик.

Сегодня в ДК уже работают кружки, их посещают свыше 200 детей.

Как сообщает «Радио Свобода», ранее все содержание ДК, когда он работал на полную, обходилось ГП «Торецкуголь» в 1,7 млн грн в год. Сейчас только на отопление здания нужно 340 тыс. грн в год. Пока же теплолюбивые растения зимнего сада подогревают электрообогреватели. В зале под прозрачной крышей растут инжир, лианы, а еще банановая пальма – все с 70-х годов прошлого века.

Весь проект реконструкции ДК стоит 250 млн грн.

Кроме концертного зала и зимнего сада в ДК «Украина» есть несколько танцевальных залов, зал борьбы, бильярдная, зимний сад и бар. После реконструкции здесь хотят открыть библиотеку, музей, молодежный центр, кружки, кинотеатр, спортивно-развлекательный комплекс, офисные помещения и кафе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»