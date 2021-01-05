Ольга Сумская рассказала о Донбассе и о своей дочери в России

Известная украинская актриса Ольга Сумская не боится ехать на Донбасс с концертами. Но ее очень беспокоит иногда негативная реакция общества на то, что ее дочь живет в России. Об этом актриса рассказала в эфире телеканала «Украина 24».

Сумская говорит, на гастролях на Донбассе была с коллегами с первых дней войны. При поездке в регион она не думает о страхе. «Я просто хочу пообщаться с этими людьми, хочу посмотреть им в глаза, ведь им сегодня тяжелее всего живется. Меня там больше всего поражает, как люди держатся. При любых обстоятельствах они не едут из страны, выживают, находят в себе силы зарабатывать копейку – я даже не знаю, как», – сказала она.

Актриса отметила, что у многих ее коллег в «Л-ДНР» остались родные. «Они едут к своим родственникам, преодолевая границы, так как в Донецке и Луганске живут их родные. У очень многих моих коллег там родителей – и они их не видели несколько лет. Здесь много обстоятельств, но я очень болею за них», – продолжила она.

У самой Ольги Сумской много родственников живет в России, в том числе и дочь. «Что я могу изменить и зачем менять? Кто-то обвиняет, что она там, а я здесь. Но так сложилась судьба, дочь выбрала вуз, где учился ее отец. Она хотела учиться в Щукинском училище, она его закончила, она работала в театре Вахтангова, родила детей. Это ее жизнь, это ее личная жизнь. И надо ли влиять, надо ли осуждать? И вообще, что это за чушь и абсурд – отношение к этой теме. Это человеческая жизнь – и мы не можем повлиять на нее. Миллионы людей там, а мы здесь, у меня много родственников там», – сказала Сумская.

Актриса призналась, что сильно переживает из-за такого отношения общества: «Сегодня это продолжается. Я смотрю на комментарии. Так или иначе люди комментируют, вспоминают и обвиняют. Как это остановить? Я не знаю, как к этому относиться».