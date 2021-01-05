Эксперты объяснили, что будет с войной на Донбассе в 2021-м

Война на Донбассе в 2021 году не завершится. К такому выводу пришли эксперты в эфире телеканала «Украина 24».

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в войне на Донбассе в 2020 году у Украины нет почти никаких достижений. «За период 2020 года мы не достигли перемирия в полной мере, но уменьшили количество обстрелов на линии разграничения. Это единственное достижение на сегодня. Далее мы зашли в тупик в отношении выполнения тех договоренностей, которые были взяты Украиной на себя в "Нормандском формате"», – сказал он.

По его мнению, Украина сама официально должна признать Россию стороной конфликта. «Самое главное – не Россия должна признавать себя стороной конфликта, а мы должны официально объявить Россию стороной конфликта. Она никогда не признает свое присутствие на востоке Украины. Мы это должны сделать на международном уровне, на уровне президента. А то у нас вся страна об этом знает, мы с вами говорим об этом постоянно, а на официальном уровне у нас неизвестная "та сторона"», – отметил Жданов.

Военный и политический эксперт Юрий Кочевенко считает, что ситуация на Донбассом повернула не туда, куда планировала Россия 2014 года. Но и не туда, куда хочет Украина все эти годы.

«Конечно, не так все получилось, как и мы хотели, поэтому мы сейчас вынуждены вести переговоры, но все-таки мы должны понимать, что сейчас время играет больше на нас. Есть положительная для Украины международная ситуация, мы должны ею воспользоваться», – сказал он.

Но в 2021 году конфликт завершить не удастся. Украина должна готовиться к долгому противостоянию с Россией. «В 2021 году не следует ожидать прорывов на дипломатическом фронте с точки зрения договоренностей, на них Россия не пойдет. А те, на которые она пойдет, никоим образом не могут удовлетворять Украину. Нужно готовиться к длительному противостоянию на военном, дипломатическом, экономическом фронтах, и в случае, если Украина продемонстрирует выдержку, мы имеем все шансы победить», – высказал надежду Кочевенко.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука также согласен, что Россия пока не собирается завершать войну на Донбассе. «Я не вижу никаких предпосылок, чтобы утверждать, что Россия устала от войны, как это в очередной раз пытается сказать Арестович (советник украинской делегации в ТКГ, – ред.). Заявление, что Путин уже устал, полностью решил оставить Донбасс, авторства того же Арестовича 2016 года! Это говорит о качестве эксперта. Никаких предпосылок для такого шага сегодня в России не существует», – уверен Тука.

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что Украина на переговорах по Донбассу должна настаивать на введении миротворцев, даже если Россия категорически отвергает эту идею. При этом он не верит, что идею с миротворцами удастся быстро реализовать. «Переговорный процесс сейчас находится в тупике… Но неправильный посыл дается обществу, что это реалистичный сценарий. Это один из возможных при условии, что со временем и при определенной ситуации все это будет соответствовать тому, что в Москве будут считать для себя интересным. На сегодня ни одного сигнала от них нет», – отметил экс-министр.