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Путин и Меркель обсуждали Донбасс

05.01.21 15:42
Меркель и Путин / Фото из открытых источников
Меркель и Путин / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону обсуждали ряд вопросов, в том числе – «некоторые аспекты урегулирования конфликта на Донбассе». Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время телефонного разговора Путина с Меркель обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

«Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "Нормандских" саммитов», – уверяют в Кремле.

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