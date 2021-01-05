Путин и Меркель обсуждали Донбасс

Президент России Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону обсуждали ряд вопросов, в том числе – «некоторые аспекты урегулирования конфликта на Донбассе». Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время телефонного разговора Путина с Меркель обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

«Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "Нормандских" саммитов», – уверяют в Кремле.