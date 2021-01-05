На строительстве казарм в Бахмуте подрядчики украли 3 миллиона (Фото)

Руководители подрядных фирм путем подлога документов завладели более 3 млн грн бюджетных средств, которые были выделенных на строительство военных казарм в Бахмуте (Донецкая обл.). Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в 2018 году при исполнении договоров на строительство 4-х казарм в Бахмуте, руководители подрядных предприятий внесли в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения, завысив объемы работ, которые фактически предприятия не выполняли.

Строительство казарм в Бахмуте

Сейчас проверяется причастность военных должностных лиц к совершению этих уголовных правонарушений.

Трем руководителям данных предприятий-подрядчиков сообщили о подозрении в совершении преступления по следующим статья Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества;

ч. 3 ст. 28 – совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

ч. 2 ст. 366 – служебный подлог, который повлек тяжкие последствия. Санкция – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент это 4 250 – 12 750 грн).