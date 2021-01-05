За период перемирия: Пушилин рассказал, сколько в «ДНР» погибло людей

В «ДНР» за период перемирия погибло 7 «военнослужащих», также есть раненые. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому телеканалу.

Он отметил, что перемирие на линии фронта, которое стартовало 27 июля, носит временный характер. Т.к. за ним не последовали итоговые политические решения. «За период с 27 июля у нас погибло 7 военнослужащих ДНР, один ранен. Из них двое погибли недавно в Новоазовском районе. Также ранены еще двое гражданских лиц... Конечно, это не то количество, которое было до 27-го числа, но, тем не менее, ситуация идет по нарастающей. И она будет усугубляться без политических шагов. А их нет», – сказал Пушилин.

«Глава ДНР» считает, что противоборствующие стороны конфликта – «это Киев и Донбасс», но не Россия. По мнению Пушилина, война в том числе не заканчивается, потому что украинская сторона не ведет прямые переговоры с «Л-ДНР». «Это влечет за собой тот тупик, в котором сейчас находятся Минские соглашения и реализация выполнения данных договоренностей», – сказал «глава ДНР».

При этом он умалчивает, что для прямых переговоров нет переговорной площадки, т.к. «Л-ДНР» являются непризнанными «республиками» и за 6 лет их не признала даже Россия. Также даже в Минских соглашениях «Л-ДНР» не зафиксированы как участники переговоров.

Сейчас действуют две переговорные площадки по Донбассу, и ни в одной из них нет «ЛНР» или «ДНР»:

«Нормандский формат» – Украина, Россия, Франция, Германия;

Трехстороння контактная группа – Украина, Россия, ОБСЕ («Л-ДНР» лишь наблюдатели).

Пушилин отметил, что он ни разу не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. И несмотря на акцент на переговорах Киева и «Л-ДНР», Пушилин заявил, что считает разговор с президентом Украины преждевременным, «сейчас для этого нет почвы».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube