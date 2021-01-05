Коронавирус в Луганской области: 33 новых случая и 11 смертей

На Луганщине лабораторно подтверждены 33 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 11 больных. Об этом сегодня. 5 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 мужчин (51 год, 57 лет, 64 года, 78 лет и 81 год) и 3 женщины (71 год, 75 лет и 81 год) из Северодонецка; 78-летний мужчина из Рубежного, 69-летний мужчина из Станично-Луганского района; 56-летний мужчина из Старобельского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 11;

Рубежное – 4;

Северодонецк – 14;

Беловодский, Новоайдарский, Новопсковский, Старобельский район – по 1.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 11 053 человек, из них:

выздоровели – 8 000 человек (72,4% от всех заболевших);

лечатся – 2 732 пациента, в том числе 432 – стационарно, 2 300 – амбулаторно (24,7%);

умер – 321 человек (2,9%).

За время распространения коронавируса в области заболели 434 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 332 ребенка.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 30%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 января в Украине COVID-19 заболели 1 083 585 человек (747 408 пациентов выздоровели, 19 129 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 37 829 случаев (выздоровели – 28 483 пациента, летальных случаев – 708).

В «ДНР» (по данным на 3 января) – 15 568 заболевших (выздоровел – 4 931 человек, скончались – 1 397 человек). В «ЛНР» сообщают о 182 летальных случаях.