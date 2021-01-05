В «ДНР» промышленные предприятия загружены на 15%, – Пушилин

В «ДНР» сейчас загрузка промышленных предприятий составляет всего лишь 15%. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому телеканалу.

По его словам, «республика» надеялась на Россию, но пока нет должного сбыта продукции. «С нашей стороны очень простые устремления – нам нужно дать возможность работать. Но та ситуация, которая сейчас складывается с предприятиями, их загрузка порядка 15%. Это, конечно, не позволяет говорить, что Донбасс самодостаточен. А мы так не привыкли. Дайте нам работать. Окажите содействие в силу тех возможностей, которые есть. И дальше мы готовы и будем развиваться», – пожаловался Пушилин.

Он отметил, что каждый контракт по сбыту продукции приходится выбивать. «Каждый контракт, каждый договор – это сродни подвигу наших коммерсантов. Потому что приходится пройти ряд трудностей. Но несмотря на сложный 2020-й год, в бюджет было собрано на 13,8% больше средств, чем в 2019-м», – сказал «глава ДНР».

По его словам, в прошлом году «больше всего выросла легкая промышленность». «Это связано с коронавирусом, с пошивом средств индивидуальной защиты», – уточнил Пушилин.

«Рост машиностроения – 39%. Это связано с запуском программы развития, которая предусматривала ремонты кровли, лифтового хозяйства, ремонт энергоблока на Старобешевской ТЭС и пр.», – добавил он.

Тем не менее, по словам Пушилина, в 2020 году для ремонта лифтов в домах 69% деталей, элементов завозилось в «ДНР» из России. В 2021-м хотят снизить этот показатель до 5%. «А все остальное будет локализовано здесь. Наше машиностроение перестраивается, предприятия перепрофилируются – за год перепрофилировано порядка 11 предприятий», – пояснил он.

В этом году на программу развития хотят направить еще больше средств. «Но это все равно не то, что выведет нашу экономику из нынешнего состояния», – резюмировал Пушилин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube