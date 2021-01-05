В «ДНР» будут штрафовать автомобилистов без «полиса ОСАГО» после изменения «закона»

В «ДНР» начнут штрафовать за отсутствие «полиса ОСАГО» лишь после изменения «закона о страховании». Об этом сегодня, 5 января, сообщил «замначальника УГАИ МВД ДНР» Сергей Паршиков, передают местные интернет-ресурсы.

В «МВД» подготовили предложения «народному совету» по изменениям. «При принятии закона ДНР "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" возникли юридические и технические вопросы по применению отдельных норм данного закона. МВД ДНР подготовлены предложения по урегулированию этих вопросов», – уверяет Паршиков.

По его словам, в «народном совете» проведены совещания с участием «заинтересованных представителей власти по данному вопросу». «В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию предложений МВД для выполнения требований законодательства в части привлечения водителей к административной ответственности. В ближайшее время после принятия изменений в закон "Об ОСАГО" сотрудники ГАИ МВД ДНР начнут привлекать нарушителей страхового законодательства к административной ответственности», – сообщил Паршиков.

Напомним, 24 декабря в пресс-службе «МВД ДНР» заявили, что в «ДНР» в ближайшее время начнут штрафовать водителей без «полисов ОСАГО».