В «ДНР»: Пушилин рассказал о закрытой «границе» с Украиной

«ДНР» пока не намерена открывать линию разграничения с подконтрольной Украине территорией. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому телеканалу.

«На этапе первой волны коронавируса мы закрыли границы – и с Украиной, и с Россией. Но с учетом того, что с Россией мы сейчас находимся в одном эпидемиологическом поле, то с Россией сейчас у нас границы полностью открыты», – сказал он.

«С Украиной, с учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем по распространению COVID-19, конечно, границы закрыты. За исключением двух дней в неделю у нас пункт работает для гуманитарных случаев – когда заболели родственники и иные причины (речь идет о КПП "Еленовка", который открывают по понедельникам и пятницам, – ред.). У нас работает оперативный штаб, который рассматривает данные причины в индивидуальном порядке. Но в полном масштабе граница закрыта», – добавил Пушилин.

«Глава ДНР» считает, что благодаря закрытию линии разграничения в «ДНР» ситуация с коронавирусом стабильна и не пришлось вводить жесткие карантинные ограничения.

Пушилин отметил, что в рамках борьбы COVID-19 в начале года «республика» ждет поступления вакцины из России.

Отметим, что при этом «ЛНР» с июня 2020 года полностью открыла линию разграничения, и через КПВВ «Станица Луганская» ежедневно ее пересекают тысячи людей.

Напомним, что в «ДНР» каждый 9-й заболевший коронавирусом умирает.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет. Проверить, попал ли человек в разрешительный список, можно по указанным телефонам.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube