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Но оптимизм не теряют: Менее половины жителей востока Украины верят в хороший 2021 год

05.01.21 16:31

Более половины украинцев ожидают, что наступивший 2021 год будет лучше предыдущего. На востоке страны в этом уверены 47%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 2-4 января социологической группой «Рейтинг»*, передают «Донецкие новости».

Так, надежду на 2021-й выразили 52% опрошенных по стране. При этом треть респондентов (27%) не ожидают изменений в новом году, а 18% считают, что 2021-й будет хуже 2020-го. Наиболее положительные ожидания у молодежи и женщин.

На востоке страны 47% жителей разделяют точку зрения, что 2021 год будет лучше предыдущего, а 20% жителей считают, что наступивший период будет еще хуже.

Тем не менее 74% украинцев смотрят в 2021 год с оптимизмом, и только 18% – с пессимизмом. Более оптимистичными в своих ожиданиях – жители Киева и западных областей. На востоке страны – 69% оптимистов, а 23% пессимистов.

* Опрос проведен 2-4 января 2021 года, в нем участвовали 2500 респондентов – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме неподконтрольных территорий. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

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