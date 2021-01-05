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Для экономии и удобства управления: В «ЛНР» все медиа объединили в один холдинг

05.01.21 16:52
Луганск / Фото: соцсети
Луганск / Фото: соцсети

В «ЛНР» 30 декабря создали «республиканское» унитарное предприятие «Луганьмедиа», в нем объединили 14 местных медиа. Об этом сообщает «министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР».

«Предприятие создавалось путем слияния 14 предприятий-редакций региональных СМИ, аккумулируя в едином центре финансовые, информационные и издательские ресурсы», – говорится в сообщении.

В «Луганьмедиа» собрали телеканалы, радио, прессу и интернет-ресурсы:

  • 15 еженедельных газет: 14 общественно-политических и одной тематической – «Спортивное обозрение»;
  • 6 телеканалов;
  • 2 радиостанции;
  • 14 интернет-изданий.

В «министерстве» пояснили, что реорганизацию провели с целью экономии – сокращения административного аппарата медиа, а также для ввода единого управления над всеми медиа, «единой системы постановки задач и их реализации».

«Теперь наша задача – сформировать коллектив, который может справиться с любой поставленной задачей», – заявила и.о. директора «Луганьмедиа» Светлана Мамонтова.

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