Для экономии и удобства управления: В «ЛНР» все медиа объединили в один холдинг

В «ЛНР» 30 декабря создали «республиканское» унитарное предприятие «Луганьмедиа», в нем объединили 14 местных медиа. Об этом сообщает «министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР».

«Предприятие создавалось путем слияния 14 предприятий-редакций региональных СМИ, аккумулируя в едином центре финансовые, информационные и издательские ресурсы», – говорится в сообщении.

В «Луганьмедиа» собрали телеканалы, радио, прессу и интернет-ресурсы:

15 еженедельных газет: 14 общественно-политических и одной тематической – «Спортивное обозрение»;

6 телеканалов;

2 радиостанции;

14 интернет-изданий.

В «министерстве» пояснили, что реорганизацию провели с целью экономии – сокращения административного аппарата медиа, а также для ввода единого управления над всеми медиа, «единой системы постановки задач и их реализации».

«Теперь наша задача – сформировать коллектив, который может справиться с любой поставленной задачей», – заявила и.о. директора «Луганьмедиа» Светлана Мамонтова.