Для экономии и удобства управления: В «ЛНР» все медиа объединили в один холдинг

В «ЛНР» 30 декабря создали «республиканское» унитарное предприятие «Луганьмедиа», в нем объединили 14 местных медиа. Об этом сообщает «министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР».
«Предприятие создавалось путем слияния 14 предприятий-редакций региональных СМИ, аккумулируя в едином центре финансовые, информационные и издательские ресурсы», – говорится в сообщении.
В «Луганьмедиа» собрали телеканалы, радио, прессу и интернет-ресурсы:
- 15 еженедельных газет: 14 общественно-политических и одной тематической – «Спортивное обозрение»;
- 6 телеканалов;
- 2 радиостанции;
- 14 интернет-изданий.
В «министерстве» пояснили, что реорганизацию провели с целью экономии – сокращения административного аппарата медиа, а также для ввода единого управления над всеми медиа, «единой системы постановки задач и их реализации».
«Теперь наша задача – сформировать коллектив, который может справиться с любой поставленной задачей», – заявила и.о. директора «Луганьмедиа» Светлана Мамонтова.