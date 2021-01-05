В Латвии начался суд над местным жителем, воевавшим за «ДНР»

Сегодня, 5 января, в суде Видземского предместья Риги (Латвия) начинается процесс по делу латвийца Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне «ДНР» на Донбассе, передает латвийское издание Delfi.

Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на Донбассе в период с февраля 2015 года по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне «ДНР» и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

Издание отмечает, что судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за границей.

Пока в отношении Ивара Келли не предприняты никакие формы безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.