У страны-агрессора: Украина возобновила поставки российской электроэнергии

Украина все-таки возобновила импорт электроэнергии из России, которая идет через Беларусь. Белорусская атомная станция, построенная по российские кредиты, уже начала поставки. А Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), больше не имеет права запретить поток иностранного тока, передает ТК «Украина».

В прошлый раз, когда киловатты из-за границы шли в украинские электросети, отечественные шахты простаивали, потому что их уголь не был нужен стране. Были вынуждены замедлить ход тепловые и атомные электростанции.

Эксперты говорят, что после восстановления импорта тысячи украинских энергетиков опять рискуют остаться без работы. Под угрозой и присоединение Украины к европейской электросистеме. Государство планировало сделать это до 2023 года, но позволив импорт оттягивает процесс еще дальше.

«В результате восстановления российского импорта в Украину снова остановятся АЭС, ТЭС, шахты ... И за наши деньги будут работать российские и белорусские [энергетики]. Для России энергетика – не бизнес, а политика. Россия добивается политических целей, а Украина несет невосполнимые потери для национальной безопасности и интересов… Вспомните, когда в прошлом году такое было. Тогда это привело к крупнейшему кризису в энергетике за последние 30 лет. Мы еле вылезли из этого кризиса», – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Он отметил, что при этом Украина не может продавать свое электричество ни в Россию, нив Беларусь. «Это дорога в одну сторону. РФ через Беларусь фактически продает сюда, в Украину. Это – коррупция», – считает политик.

Народный депутат Алексей Гончаренко дополнил, что украинские энергетики способны производить избыточную электроэнергию и поставлять ее на экспорт. «И при таких условиях мы закупаем чужую электроэнергию, убивая собственную энергоотрасль. Это какое-то абсолютно непонятное решение. Второе, безусловно, это страна-агрессор. Здесь еще стоит вопрос– мы требуем от всего мира санкций против России, а сами начнем покупать электроэнергию», – сказал он.