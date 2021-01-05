Со стороны Крыма: В Украине не исключают, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область

Вооруженные силы России потенциально могут вторгнутся в Херсонскую область для силового решения вопроса водоснабжения оккупированного Крыма. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, передает ZN.ua.

«До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала», – считает Кондратюк.

Он подчеркнул, что в целом полуостров уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия. Под военные цели ориентировано и развитие транспортной инфраструктуры полуострова.

Когдратюк подчеркивает, что при этом принятие стратегического решения о проведении в той или иной форме наступательной силовой операции против Украины в районе Северо-Крымского канала ограничивают ряд факторов (как экономических, так и политических).

Тем не менее анализ Службы внешней разведки показывает, что в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: