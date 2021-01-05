Пробное ВНО стартует 5 января: Контакты и условия

5 января стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация для участия в пробном ВНО продлится до 19 января и пройдет на сайте регионального центра оценивания качества образования. Для Донецкой и Луганской областей это Донецкий региональный центр оценивания.

Региональные центры оценивания качества образования

В 2021 году само пробное ВНО состоится 10 апреля.

В этом году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО из перечня:

украинский язык

украинский язык и литература

история Украины

математика (задания уровня стандарта)

математика

биология

география

физика

химия

английский язык

испанский язык

немецкий язык

французский язык

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый пользователь сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.

Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику / каждой участнице нужно будет занести свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания» в течение 10-14 апреля. Результаты будут обнародованы в личных кабинетах участников 16 апреля.

«Обращаем внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результат пробного ВНО не будет засчитан как оценка по государственной итоговой аттестации и не будет использован для участия в конкурсном отборе при поступлении в вуз», – подчеркнули в Украинском центре оценивания качества образования.