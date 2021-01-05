Пробное ВНО стартует 5 января: Контакты и условия

5 января стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Регистрация для участия в пробном ВНО продлится до 19 января и пройдет на сайте регионального центра оценивания качества образования. Для Донецкой и Луганской областей это Донецкий региональный центр оценивания.
Региональные центры оценивания качества образования
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№ з/п
Назва регіонального центру
Територія обслуговування
1
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Вінницька область
2
Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти
Дніпропетровська область
3
Донецька область
4
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківська область
5
м. Київ
6
Львівська область
7
Одеська область
8
Харківська область
9
Херсонська, Миколаївська області
В 2021 году само пробное ВНО состоится 10 апреля.
В этом году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО из перечня:
- украинский язык
- украинский язык и литература
- история Украины
- математика (задания уровня стандарта)
- математика
- биология
- география
- физика
- химия
- английский язык
- испанский язык
- немецкий язык
- французский язык
Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый пользователь сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.
Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику / каждой участнице нужно будет занести свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания» в течение 10-14 апреля. Результаты будут обнародованы в личных кабинетах участников 16 апреля.
«Обращаем внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результат пробного ВНО не будет засчитан как оценка по государственной итоговой аттестации и не будет использован для участия в конкурсном отборе при поступлении в вуз», – подчеркнули в Украинском центре оценивания качества образования.