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Пробное ВНО стартует 5 января: Контакты и условия

05.01.21 17:51
Иллюстрация Украинского центра оценивания качества образования
Иллюстрация Украинского центра оценивания качества образования

5 января стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация для участия в пробном ВНО продлится до 19 января и пройдет на сайте регионального центра оценивания качества образования. Для Донецкой и Луганской областей это Донецкий региональный центр оценивания.

Региональные центры оценивания качества образования

№ з/п

Назва регіонального центру

Територія обслуговування

1

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

Вінницька область
Житомирська область
Хмельницька область

2

Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти

Дніпропетровська область
Запорізька область

3

Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти

Донецька область
Луганська область

4

Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Івано-Франківська область
Закарпатська область
Тернопільська область
Чернівецька область

5

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти

м. Київ
Київська область
Черкаська область
Чернігівська область

6

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Львівська область
Волинська область
Рівненська область

7

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти

Одеська область
Кіровоградська область

8

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Харківська область
Полтавська область
Сумська область

9

Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти

Херсонська, Миколаївська області
Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь

В 2021 году само пробное ВНО состоится 10 апреля.

В этом году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО из перечня:

  • украинский язык
  • украинский язык и литература
  • история Украины
  • математика (задания уровня стандарта)
  • математика
  • биология
  • география
  • физика
  • химия
  • английский язык
  • испанский язык
  • немецкий язык
  • французский язык

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый пользователь сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.

Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику / каждой участнице нужно будет занести свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания» в течение 10-14 апреля. Результаты будут обнародованы в личных кабинетах участников 16 апреля.

«Обращаем внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результат пробного ВНО не будет засчитан как оценка по государственной итоговой аттестации и не будет использован для участия в конкурсном отборе при поступлении в вуз», – подчеркнули в Украинском центре оценивания качества образования.

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