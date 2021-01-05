Наркотики, плесень, кишечная палочка: В Старобельске проверили СИЗО (Фото)

В ходе комплексной проверки в следственном изоляторе Старобельска (Луганская обл.) установлены многочисленные нарушения законодательства, прав заключенных и осужденных на надлежащие условия содержания, медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение, а также режимных требований. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

В частности, в Старобельском СИЗО были обнаружены запрещенные для использования заключенными предметы. Также выявлен шприц с неизвестным веществом, приспособления для изготовления наркотических средств и т.п.

Здесь систематически нарушали требования раздельного содержания различной категории заключенных с целью обеспечения их личной безопасности.

Прокуроры акцентировали и на ненадлежащих материально-бытовых условиях. «В большинстве камер стойкий неприятный запах, присутствуют чрезмерная влажность и духота, на стенах плесень и грибок. Санитарные узлы не находятся в надлежащем санитарном состоянии вследствие их полного износа», – говорится в сообщении.

На рабочих поверхностях в столовой обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Медицинская помощь не предоставляется надлежащим образом.

В течение 2020 года областная прокуратура неоднократно обращала внимание руководства СИЗО на многочисленные аналогичные нарушения, однако ситуация не изменилась.

По выявленным нарушениям в Старобельском СИЗО прокуратура передала указания соответствующим ведомствам.