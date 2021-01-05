В полиции Донетчины сообщили, сколько уже оштрафовали людей без масок

С начала пандемии (с марта 2020 года) в Донецкой области полицейские зарегистрировали 9 305 событий, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 января, сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Она напомнила, что сейчас граждан проверяют на соблюдение двух основных норм Кодекса Украины об административных правонарушениях по статье 44-3 «Нарушение правил карантина людей»:

ч. 1 ст. 44-3 – за нарушение карантинного режима штраф для граждан составляет от 17 000 до 34 000 грн. По этим нарушениям с марта 2020 года по сегодняшний день составлено 2 306 административных протоколов;

ч. 2 ст. 44-3 – за нахождение в общественных зданиях, сооружениях, в общественном транспорте без маски на граждан составляется постановление и размер штрафа составляет от 170 до 255 грн. По этому нарушению всего вынесено 4 632 постановления.

«За прошедшую неделю по ч. 2 ст. 44-3 всего вынесшего 108 постановлений по Донецкой области, в частности в Краматорске – 5», – добавила Осипец.

Также с марта 2020 года открыто 7 уголовных производств по нарушению карантин. «В Уголовном кодексе предусмотрена статья за умышленное нарушение карантинных ограничений», – уточнила Валерия Осипец.

Она отметила, что с 8 января в стране наступает локдаун, на этот период полицейские усилят и расширят контроль за соблюдением карантинных мероприятий, «потому что при локдауне расширяется перечень субъектов хозяйствования, чья деятельность запрещена».