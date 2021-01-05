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Донетчина: В новогодние дни произошло 2 убийства и изнасилование

05.01.21 19:38

В период с 31 декабря по 3 января зарегистрированы 83 факта с признаками уголовных правонарушений. По 66 из них правонарушители установлены, 22 лицам сообщено о подозрении. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 января, сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

«За этот период в области было совершено 2 умышленных убийства, одно из которых – в Краматорске. Сейчас подозреваемые уже задержаны, им сообщено о подозрении, и они взяты под стражу… Также Волновахским отделом полиции зарегистрирован факт изнасилования – лицо установлено», – сказала Осипец.

Кроме этого зарегистрировано 6 фактов нанесения телесных повреждений.

Также в этот период полицейские открыли 5 уголовных производств по незаконному обороту и сбыт наркотических средств.

«По прошедшим праздничным выходным мы можем сделать вывод: все тяжкие и особо тяжкие преступления в большинстве случаев совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому не злоупотребляйте, т.к. это приводит к ужасным последствиям», – резюмировала Валерия Осипец.

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