На Донетчине коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней (Карта)

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрированы 259 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области: в Бахмутской, Великоновоселковской, Кураховской, Марьинской, Дружковской, Лиманской, Торецкой и Селидовской громадах.

За вторник, 5 января, лаборатории сообщили о еще 259 больных, среди которых 10 детей:

92 – в Краматорской ОТГ;

67 – в Мариупольской ОТГ;

50 – в Славянской ОТГ;

14 – в Торецкой ОТГ;

7 – в Константиновской ОТГ;

по 6 – в Сартанской и Мангушской ОТГ;

5 – в Николаевской ОТГ;

3 – в Покровской ОТГ;

по 2 – в Бахмутской, Волновахской и Великоновоселковской ОТГ;

по 1 – в Дружковской, Лиманской и Селидовской ОТГ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 38 088 случаев заражения COVID-19, из них: