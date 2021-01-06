На Донетчине коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней (Карта)

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрированы 259 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области: в Бахмутской, Великоновоселковской, Кураховской, Марьинской, Дружковской, Лиманской, Торецкой и Селидовской громадах.
За вторник, 5 января, лаборатории сообщили о еще 259 больных, среди которых 10 детей:
- 92 – в Краматорской ОТГ;
- 67 – в Мариупольской ОТГ;
- 50 – в Славянской ОТГ;
- 14 – в Торецкой ОТГ;
- 7 – в Константиновской ОТГ;
- по 6 – в Сартанской и Мангушской ОТГ;
- 5 – в Николаевской ОТГ;
- 3 – в Покровской ОТГ;
- по 2 – в Бахмутской, Волновахской и Великоновоселковской ОТГ;
- по 1 – в Дружковской, Лиманской и Селидовской ОТГ.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 38 088 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 28 483 человека (75,3% от всех заболевших);
- на лечении – 8 889 пациентов (22,8%);
- летальных случаев – 716 (1,9%).