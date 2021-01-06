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На Донетчине коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней (Карта)

06.01.21 08:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрированы 259 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области: в Бахмутской, Великоновоселковской, Кураховской, Марьинской, Дружковской, Лиманской, Торецкой и Селидовской громадах.

За вторник, 5 января, лаборатории сообщили о еще 259 больных, среди которых 10 детей:

  • 92 – в Краматорской ОТГ;
  • 67 – в Мариупольской ОТГ;
  • 50 – в Славянской ОТГ;
  • 14 – в Торецкой ОТГ;
  • 7 – в Константиновской ОТГ;
  • по 6 – в Сартанской и Мангушской ОТГ;
  • 5 – в Николаевской ОТГ;
  • 3 – в Покровской ОТГ;
  • по 2 – в Бахмутской, Волновахской и Великоновоселковской ОТГ;
  • по 1 – в Дружковской, Лиманской и Селидовской ОТГ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 38 088 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 28 483 человека (75,3% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 889 пациентов (22,8%);
  • летальных случаев – 716 (1,9%).

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