Сколько переселенцев в Украине на начало 2021 года: Опубликованы данные Минсоцполитики

В Украине по состоянию на 4 января учтены 1 млн 459 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 28 декабря 2020 года, на учете состоял 1 млн 459 тыс. 131 переселенец. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 39 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: