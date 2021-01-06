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Почти 15,9 тыс. случаев: В «ДНР» обнародовали данные по COVID-19

06.01.21 10:09
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В «ДНР» зафиксировано почти 15,9 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли еще 26 человек. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«5 января проведено 601 исследование, выявлены 234 случая заболевания (38,9%) и у 68 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 6 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «республике» – 15 870, из них:

  • на лечении – 5 206 пациентов;
  • выздоровел – 9 241 человек;
  • летальных случаев – 1 423.

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