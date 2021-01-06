Почти 15,9 тыс. случаев: В «ДНР» обнародовали данные по COVID-19

В «ДНР» зафиксировано почти 15,9 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли еще 26 человек. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«5 января проведено 601 исследование, выявлены 234 случая заболевания (38,9%) и у 68 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 6 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «республике» – 15 870, из них: