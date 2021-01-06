Сводка из зоны ООС за 5 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», на Приазовье, неподалеку населенных пунктов Гнутово и Водяное НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевика – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, НВФ вели огонь в сторону украинских позиций из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 7 единиц. Обстрелам подверглись окрестности села Спартак и поселка Минеральное на донецком направлении, а также село Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) – на мариупольском. Применялись гранатометы и стрелковое оружие».

Также в «ДНР» уверяют, что «армия Украины сегодня утром обстреляла из минометов север Донецка (терминал ДАП): выпущено 19 мин калибром 120 мм и 6 мин калибром 82 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 5 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».