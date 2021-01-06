Люди, что вы творите, очнитесь: В Луганске возле детсада отстреливают собак (Фото)

Во временно неподконтрольном украинским властям Луганске в спальном районе возле детского сада ведется отстрел собак. Местные жители, и особенно дети, тяжело реагируют на это, передают «Донецкие новости».

Жительница Луганска рассказала в соцсети о ситуации, когда собак отстреливают в центре города, в дневное время – возле детсада. «У ребенка истерика после увиденного», – написала луганчанка.

Также женщина показала запечатленные кадры:

В комментариях люди пишут о том, что раньше отстреливали животных ранним утром, а сейчас это делают в то время, когда на улицах много прохожих. Жители Луганска объясняют, что стреляют не боевыми пулями, а транквилизаторами (которые в больших дозах убивают) либо ядом – так как приютов в городе нет. Животное несколько минут мучается и погибает, затем его забирают и вывозят за город, где закапывают в ямах.

В комментариях – ожесточенные споры между теми, кто считает такое обращение с животными бесчеловечным, и теми, кто считает, что бродячие собаки представляют опасность.

Некоторые луганчане пишут о случаях нападения собак на людей: «Наверное, на вас не нападала собака или, не дай Бог, на ребенка, а я сталкивалась и также писали в нужную инстанцию и отстреливали... Это все правомерно... Не пойму ваше возмущение!... Вот вы так рассуждаете, а тем, кто стреляет, думаете – легко? Да, их свозят в яму и закапывают, а что делать, жизнь такая… То истерика, что собак отстреливают, то истерика, что собаки нападают. Не поймешь этих людей».

Многие луганчане отмечают, что опасности подвергаются случайные прохожие, так как район достаточно густонаселенный. Не все люди могут выдержать подобное зрелище, особенно дети и пожилые.

Также множество комментариев в защиту собак. Луганчане отмечают, что проблему бродячих животных нужно решать цивилизованно, собирать их в приюты, кастрировать, чтобы не допускать размножения. Среди решений проблемы также предлагается наказание для тех, кто выбрасывает собак на улицу: «То есть, для вас норма, когда животное мучается?... Проблема одна, а люди разные! Все нужно решать без жестокости, цивилизованно!... Все равно жалко, они причем, что их выкинули… Бедные животные… Сажать хозяев нужно за то, что выбросили на произвол животных. Поиграют с маленькими, а как вырастают, становятся обузой. Хозяин, выбросивший на произвол своего животного, это и есть недочеловек… Да, супер власти. Отстреливать легче, уроды. Поймайте да кастрируйте, или дома бездомышам найдите... Вам бы убивать всех, да и все проблемы. Люди, что вы творите?? Очнитесь! Бродячие животное тоже заслуживают жить!».