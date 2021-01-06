Опять делюга бабла и кресел: Во время взрыва в Луганске ранен командир «народной милиции» (Фото)

В «ЛНР» в Луганске сегодня, 6 января, произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передают «Донецкие новости».

В местных пабликах стали появляться сообщения от обеспокоенных луганчан, которые слышали громкий взрыв. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в квартире на 3-м этаже 5-этажного жилого дома на кв. 50 лет Октября, 11 примерно в час ночи по местному времени.

Также луганчане уточняют, что во время взрыва был ранен командир «оперативно-тактического объединения НМ ЛНР» Ян Лещенко, сейчас он находится в реанимации.

«Повреждены окна на 3 этаже. Сейчас ведутся следственные действия, возле подъезда выставили оцепление», – пишут в луганском паблике.

Как считают некоторые луганчане, был произведен выстрел из гранатомета «Шмель».

«Делишки или кому-то дорогу перешел… О, опять делюга бабла и кресел начинается… Спецоперация», – выдвигают предположения о причинах произошедшего местные жители.