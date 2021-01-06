В Украине за сутки выявили 6 911 новых больных COVID-19, – Степанов

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 203 ребенка и 406 медработников. Об этом сегодня, 6 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 978 человек;

летальных случаев – 228;

выздоровели – 14 490 человек;

проведено тестирований – 52 968 (в том числе методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 090 496 человек, из них:

выздоровели – 761 898 человек (69,9% от общего количества заболевших);

находятся на лечении – 309 241 человек (28,4%);

летальных исходов – 19 357 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 680 116.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 931 случай;

Винницкая область – 158 случаев;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 225 случаев;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 88 случаев;

Закарпатская область – 76 случаев;

Запорожская область – 622 случая;

Ивано-Франковская область – 120 случаев;

Киевская область – 596 случаев;

Кировоградская область – 65 случаев;

Луганская область – 187 случаев;

Львовская область – 324 случая;

Николаевская область – 120 случаев;

Одесская область – 668 случаев;

Полтавская область – 309 случаев;

Ровенская область – 243 случая;

Сумская область – 115 случаев;

Тернопольская область – 161 случай;

Харьковская область – 557 случаев;

Херсонская область – 117 случаев;

Хмельницкая область – 316 случаев;

Черкасская область – 345 случаев;

Черновицкая область – 139 случаев;

Черниговская область – 35 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.