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В Украине за сутки выявили 6 911 новых больных COVID-19, – Степанов

06.01.21 11:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 203 ребенка и 406 медработников. Об этом сегодня, 6 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 978 человек;
  • летальных случаев – 228;
  • выздоровели – 14 490 человек;
  • проведено тестирований – 52 968 (в том числе методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 090 496 человек, из них:

  • выздоровели – 761 898 человек (69,9% от общего количества заболевших);
  • находятся на лечении – 309 241 человек (28,4%);
  • летальных исходов – 19 357 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 680 116.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 931 случай;
  • Винницкая область – 158 случаев;
  • Волынская область – 135 случаев;
  • Днепропетровская область – 225 случаев;
  • Донецкая область – 259 случаев;
  • Житомирская область – 88 случаев;
  • Закарпатская область – 76 случаев;
  • Запорожская область – 622 случая;
  • Ивано-Франковская область – 120 случаев;
  • Киевская область – 596 случаев;
  • Кировоградская область – 65 случаев;
  • Луганская область – 187 случаев;
  • Львовская область – 324 случая;
  • Николаевская область – 120 случаев;
  • Одесская область – 668 случаев;
  • Полтавская область – 309 случаев;
  • Ровенская область – 243 случая;
  • Сумская область – 115 случаев;
  • Тернопольская область – 161 случай;
  • Харьковская область – 557 случаев;
  • Херсонская область – 117 случаев;
  • Хмельницкая область – 316 случаев;
  • Черкасская область – 345 случаев;
  • Черновицкая область – 139 случаев;
  • Черниговская область – 35 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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