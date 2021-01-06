В Украине за сутки выявили 6 911 новых больных COVID-19, – Степанов

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 203 ребенка и 406 медработников. Об этом сегодня, 6 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 978 человек;
- летальных случаев – 228;
- выздоровели – 14 490 человек;
- проведено тестирований – 52 968 (в том числе методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 090 496 человек, из них:
- выздоровели – 761 898 человек (69,9% от общего количества заболевших);
- находятся на лечении – 309 241 человек (28,4%);
- летальных исходов – 19 357 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 680 116.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 931 случай;
- Винницкая область – 158 случаев;
- Волынская область – 135 случаев;
- Днепропетровская область – 225 случаев;
- Донецкая область – 259 случаев;
- Житомирская область – 88 случаев;
- Закарпатская область – 76 случаев;
- Запорожская область – 622 случая;
- Ивано-Франковская область – 120 случаев;
- Киевская область – 596 случаев;
- Кировоградская область – 65 случаев;
- Луганская область – 187 случаев;
- Львовская область – 324 случая;
- Николаевская область – 120 случаев;
- Одесская область – 668 случаев;
- Полтавская область – 309 случаев;
- Ровенская область – 243 случая;
- Сумская область – 115 случаев;
- Тернопольская область – 161 случай;
- Харьковская область – 557 случаев;
- Херсонская область – 117 случаев;
- Хмельницкая область – 316 случаев;
- Черкасская область – 345 случаев;
- Черновицкая область – 139 случаев;
- Черниговская область – 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.