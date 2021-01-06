Украина настаивает на возвращении похищенной в Луганске иконы

Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, похищенную в Луганске и подаренную главе МИД РФ. Об этом сегодня, 6 января, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились. Но господин Додик (глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, – ред.) продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина и далее требует возвращения иконы», – написал Кулеба.

Так руководитель украинского МИД прокомментировал заявление председателя президиума Боснии и Герцеговины, которое прозвучало на пресс-конференции во вторник, 5 января. Милорад Додик заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил, – но не Украине, передает «Европейская правда».

Додик заявил, что история об иконе было сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы. Глава президиума Боснии и Герцеговины утверждает, что это «семейная икона», которая принадлежала семье из Республики Сербской.

Посольство Украины заявило, что не получило никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена из неподконтрольного украинской власти Луганска в 2018 году через Россию и Сербию.

Напомним, 300-летнюю икону главе МИД России Сергею Лаврову 14 декабря подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда глава МИД РФ находился там с визитом. На фото иконы, распространенном сербским агентством СРНА, видно восковую печать, которая свидетельствует, что памятка принадлежит Украине. Было установлено, что данная икона находилась во временно неподконтрольном украинской власти Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне старинную икону из Луганска. Посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

Позже посол Боснии в России Желько Самарджия заявил, что икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, возвращена дарителям.