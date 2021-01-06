На Луганщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека

На Луганщине лабораторно подтверждены 187 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 4 человека. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 84-летний мужчина, 60-летняя, 66-летняя и 86-летняя женщины из Северодонецка.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 53;
- Рубежное – 24;
- Северодонецк – 63;
- Белокуракинский район – 9;
- Кременской – 6;
- Марковский – 3;
- Меловской – 8;
- Новоайдарский – 3;
- Новопсковский – 10;
- Попаснянский – 4;
- Старобельский – 4.
За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 240 человек, из них:
- выздоровели – 8 214 человек;
- лечится – 2 701 пациент, в том числе 418 – стационарно, 2 283 – амбулаторно;
- умерли – 325 человек.
За время распространения коронавируса в области заболели 435 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 337 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29%.