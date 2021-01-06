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На Луганщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека

06.01.21 12:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 187 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 4 человека. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 84-летний мужчина, 60-летняя, 66-летняя и 86-летняя женщины из Северодонецка.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 53;
  • Рубежное – 24;
  • Северодонецк – 63;
  • Белокуракинский район – 9;
  • Кременской – 6;
  • Марковский – 3;
  • Меловской – 8;
  • Новоайдарский – 3;
  • Новопсковский – 10;
  • Попаснянский – 4;
  • Старобельский – 4.

За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 240 человек, из них:

  • выздоровели – 8 214 человек;
  • лечится – 2 701 пациент, в том числе 418 – стационарно, 2 283 – амбулаторно;
  • умерли – 325 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 435 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 337 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29%.

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