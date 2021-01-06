ЦИК запрашивает информацию о возможном проведении выборов 28 марта 2021 года в прифронтовых громадах Донбасса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям с запросом о возможности подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года на отдельных территориях этих областей.

Как сообщает управление коммуникаций секретариата ЦИК, во время заседания 5 января Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской ОГА относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 года выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В прошлом году, 8 августа Комиссия на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни.

Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных громадах не были проведены. А потому – избирательные права граждан не реализованы.

«В связи с этим Комиссия отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 года не позднее 17 января 2021 года», – отмечают в ЦИК.

Однако законами Украины Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями», – говорится в сообщении ЦИК.

Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Центризбирком сделал соответствующее обращение к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям.