Госсекретарь США оценил работу администрации Трампа по урегулированию ситуации на Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление из-за отсутствия прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины во время администрации президента Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает «Европейская правда».

Помпео при этом назвал конфликт на востоке Украины замороженным.

«Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я жалею об этом. Мы продолжали делать то, что правильно для украинского народа, будь то наши усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", или решение президента предоставить летальные защитные средства для украинцев», – отметил Госсекретарь США.

Он добавил, что США также пытались «увеличить способность украинского правительства защищать себя от российских угроз: военных, информационных, внутренних, энергетических».

«Мы сделали все эти вещи, и все же на юго-востоке Украины все еще существует конфликт – мы не достигли значительного прогресса, европейцы тоже не достигли значительного прогресса в своих дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы достигли большего прогресса в наше время»,– резюмировал Помпео.

Он также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы ввела санкции против более чем 365 физических и юридических лиц из России.