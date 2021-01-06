Это далеко не шахтерам: В Донецке и Луганске обсуждают максимальные пенсии

С 1 января в «ЛНР» минимальная пенсия составит 5 616 руб. (2 160 грн по местному курсу валют), а максимально возможный размер пенсии, по информации местных интернет-ресурсов, составит 38 680 руб. (14 876 грн). В соцсетях люди обсуждают, у кого будет максимальная пенсия, передают «Донецкие новости».

В пабликах Луганска и Донецка обсуждают, кто в «республиках» претендует на высокие пенсии: «О, это далеко не шахтерам, вы же видите, что с шахтами… Пф, конечно это наши дорогие воришки-власть… Такие большие пенсии будут, как бы это помягче сказать, у презервативов, которые сидят и имитируют бурную деятельность. А простые трудяги получат М.М.М… У начальства + куча регрессов».

«Интересно, у кого же будет такая максимальная пенсия, будет ли на просторах ЛНР хоть один счастливчик», – спрашивает Наталья.

«Не переживайте, уйма найдется, только не из трудяг», – уверена Елена.

Также люди сравнивают ситуацию в «республиках»: «В ЛНР воруют меньше и кураторы другие. На железной дороге у них, например, работают в два раза меньше, а получают в два раза больше, чем у нас», – пишет дончанин Василий.

В местных пабликах луганчане и дончане затрагивают и вопрос зарплат: