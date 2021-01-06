Это далеко не шахтерам: В Донецке и Луганске обсуждают максимальные пенсии

С 1 января в «ЛНР» минимальная пенсия составит 5 616 руб. (2 160 грн по местному курсу валют), а максимально возможный размер пенсии, по информации местных интернет-ресурсов, составит 38 680 руб. (14 876 грн). В соцсетях люди обсуждают, у кого будет максимальная пенсия, передают «Донецкие новости».
В пабликах Луганска и Донецка обсуждают, кто в «республиках» претендует на высокие пенсии: «О, это далеко не шахтерам, вы же видите, что с шахтами… Пф, конечно это наши дорогие воришки-власть… Такие большие пенсии будут, как бы это помягче сказать, у презервативов, которые сидят и имитируют бурную деятельность. А простые трудяги получат М.М.М… У начальства + куча регрессов».
«Интересно, у кого же будет такая максимальная пенсия, будет ли на просторах ЛНР хоть один счастливчик», – спрашивает Наталья.
«Не переживайте, уйма найдется, только не из трудяг», – уверена Елена.
Также люди сравнивают ситуацию в «республиках»: «В ЛНР воруют меньше и кураторы другие. На железной дороге у них, например, работают в два раза меньше, а получают в два раза больше, чем у нас», – пишет дончанин Василий.
В местных пабликах луганчане и дончане затрагивают и вопрос зарплат:
- Влад: «А максимальную зарплату они в ЛНР не хотят сделать? Ну если уж вы ограничили максимальную пенсию, ограничьте неким количеством минимальных зарплат максималку»;
- Владимир: «Сколько у нас в гетто МММ с января минимальная з/п? В Луганске в районе 7,8 тыс. руб. (3 тыс. грн – ред.), в Украине 6 тыс. грн = 15 тыс. руб., в РФ – 12 792 руб. (4 920 грн), уже даже меньше украинской»;
- Игорь: «В Украине налоги выше почти в два раза»;
- Евгений: «И что? Зато на эти налоги в стране началось строительство дорог, мостов, электростанций, аэропортов и т.д. Тем более все, за что платится налог, получается потребителем в полном объеме и вовремя. Уже давно не актуально указывать на повышенные тарифы, так как качество жизни у них заметно растет»;
- Мария: «Вы серьезно про строительство мостов и дорог? Вы точно это об Украине? Или сон рассказываете?»;
- Ангелина: «Можете поехать в Курахово, где действительно видно и строительство, и ремонт дорог и зданий!»;
- Вита: «Я только из Краматорска приехала и видела все своими глазами… Про другие области не знаю, но Донецкую всю ремонтируют».