Продолжается беспредел: В «ЛНР» показали разруху и запустение на Алчевском меткомбинате (Фото)

В «ЛНР» на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) продолжается падение производства, кризис с сырьем и притеснения трудового коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий события в «республике».

«На этих атмосферных фото – Алчевский металлургический комбинат, градообразующее предприятие, в прошлом флагман металлургии. АМК благодаря жадности собственников и руководства ВТС переживает тяжелые времена. Впрочем, как и все металлургические предприятия ЛНР и ДНР, подконтрольные ЗАО "Внешторгсервис"», – пишет паблик.

На кадрах, опубликованных в соцсети, картины запустения и разрухи на территории комбината. Но при этом есть фото, показывающее, где теплится жизнь на производстве: среди цеха наряжена стилизованная елка, возле нее стоит самовар, вверху – большие круглые часы с «новогодним» временем.

При этом, как сообщают в Telegram-канале, на АМК «продолжается беспредел» по отношению к коллективу.

«Людям не дают отпуска, заставляют работать сверхурочно и применяют репрессии к тем, кто прогуливает смены из-за того, что вынуждены ездить зарабатывать деньги в Россию. Таких работников начальство вышвыривают с комбината без выплат. Бывших "рабов" даже не пускают на территорию АМК», – перечисляют луганчане.

Паблик описывает текущие реалии комбината.

«Первую доменную печь на комбинате запустили только в начале декабря. Перспектив для того, что АМК значительно нарастит производство и сбыт, нет. Есть дефицит сырья. Даже несмотря на то, что мощности АМК черепашьими темпами восстанавливаются, это пока что не влияет на ситуацию с задолженностями. Производство АМК – 500 т в сутки вместо 6000 в довоенный период», – констатируют в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

В «ЛНР» в первых числах ноября почти полностью остановился Алчевский металлургический комбинат. Причина остановки печей – отсутствие сырья. Чтобы остановить возможные волнения среди рабочих АМК, руководство выплатило 16% зарплаты за август.