На Донетчине пенсии повысили почти 125 тысячам человек: Кому и на сколько

В Донецкой области повысили пенсии 124,6 тысячам пенсионеров, достигшим возраста 65 лет. Пенсии увеличены в связи с ростом минимальной заработной платы с 5000 грн до 6000 грн. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Как отмечается, выплата установлена неработающим пенсионерам при наличии 35 лет страхового стажа – у мужчин, 30 лет страхового стажа – у женщин.

«Пенсии перечислены в автоматическом режиме, без личного обращения граждан. Средний размер повышения пенсионной выплаты – 340,83 грн», – уточнили в областном управлении ПФУ.

При этом в фонде подчеркивают, что пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2021 году, такие перерасчеты будут проводиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.

«Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы будет проведен после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности», – добавили в Пенсионном фонде.

Подробности о перерасчете пенсий персонально каждому пенсионеру можно узнать на портале ПФУ.