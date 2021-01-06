За принудительную выдачу «паспортов»: И.о. «главы миграционной службы МВД ДНР» подозревают в совершении ряда преступлений

Исполняющему обязанности руководителя «миграционной службы МВД ДНР» заочно сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием, которое проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, установлено, что мужчина, находясь на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, обеспечивал принудительную выдачу «паспортов ДНР» гражданам, в том числе тем, которые работают в гуманитарной и социальной сферах.

«В частности пенсионерам, учителям, социальным и медицинским работникам. В случае же отказа лица получить такой паспорт, оно подлежало увольнению с работы и лишалось возможности оформления пенсионных выплат», – отмечают в прокуратуре.

Кроме того, на протяжении длительного времени подозреваемый контролировал порядок регистрации и снятия лиц с регистрационного учета и соблюдения иностранцами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, пребывания, въезда, выезда и транзитного проезда через территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям.

Мужчине заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины). Максимальное наказание, предусмотренное за совершение указанных уголовных правонарушений – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.