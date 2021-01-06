Девять лет работал в Ливии: В Мариуполе от коронавируса умер известный нейрохирург

В Мариуполе от последствий коронавирусной инфекции умер 55-летний врач-нейрохирург Донецкой областной больницы интенсивного лечения Александр Билевщук, передает «Сайт города Мариуполя».

Жизнь врача пытались спасти в течение двух недель, но безуспешно. Александр Билевщук скончался 5 января.

«Две недели мы жили ежедневной надеждой, но... Это невосполнимая потеря для всего нашего коллектива, родных, близких людей и пациентов. Светлая память об Александре Александровиче навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на странице больницы в Facebook.

Александр Билевщук посвятил жизнь работе врача-нейрохирурга. После окончания в 1992 году Донецкого медицинского института закончил интернатуру по специальности «Нейрохирургия» и остался работать в областной больнице им. Калинина в Донецке.

Девять лет работал врачом-нейрохирургом в Ливии.

В 2013 году вернулся в родной город Мариуполь врачом-нейрохирургом нейрохирургического отделения.

В 2014 году стал заведующим отделения Донецкой областной больницы интенсивного лечения. Медики отмечают, что после того, как он возглавил отделение, служба получила новый импульс, нейрохирургия пополнилась молодыми и новыми опытными кадрами, сразу появилось несколько новых для Мариуполя направлений, было освоено новое оборудование и схемы лечения.

У Александра Билевщука осталось двое детей. Его супруга также работает врачом.

С начала пандемии в Мариуполе вследствие осложнений коронавирусной инфекции скончалось 7 работающих врачей. В декабре ушла из жизни врач Ирина Колодинская, ранее – анестезиолог отделения интенсивной терапии №2 нейрососудистого центра областной больницы интенсивного лечения Лариса Будыс.

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