Нарушает права граждан: Омбудсмен обратилась в Конституционный Суд по поводу медреформы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения. Об этом сегодня, 6 января, омбудсмен сообщила на своей Facebook-странице.

Речь идет об оказании медицинских услуг населению, вопросах ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19.

По словам Денисовой, новым вызовом для Украины стала борьба с пандемией COVID-19, но большинство государственных органов и служб «оказались не готовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к этому».

«Сложности в противодействии болезни принесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства. Хотя в целом введенные как парламентом, так и правительством государства ограничительные меры по преодолению инфекционной болезни имеют оправданную цель – сохранение жизни и здоровья человека», – подчеркнула Денисова.

Она отметила, что действующее законодательство о внедрении карантина, а именно Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья», законы Украины «О защите населения от инфекционных болезней», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» также оказались не приспособленными к возникшей угрозе здоровью.

«Таким образом, возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримо цели средств достижения – противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека», – констатировала омбудсмен.

Он акцентировала, что в статье 49 Конституции Украины закреплены основополагающие принципы о праве каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, а здравоохранение обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а имеющаяся сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Также государство должно содействовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и обеспечивать санитарно-эпидемическое благополучие граждан.

«Надеюсь на открытие Конституционным Судом Украины конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по существу, ведь нарушенные права граждан в сфере охраны здоровья должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством», – заключила Людмила Денисова.