На Донетчине рассказали о каникулах и «дистанционке» на период усиленного карантина с 8 января

В Донецкой области почти 140 школ уходят на каникулы на период карантина с 8 по 24 января 2021 года. Об этом сегодня, 6 января, сообщила директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что в ряде территориальных громад, учитывая усиление противоэпидемических мероприятий с 8 по 24 января, пересмотрены сроки проведения школьных каникул.

«Из-за усиления противоэпидемических мероприятий в Авдеевской, Дружковской, Мирноградской, Новогродовской, Покровской, Гродовской, Удачненской, Светлодарской, Часовоярский, Очеретинской, Угледарской, Звановской, Ильиновской, Криворожской, Лиманской, Александровской, Северской и Шаховской территориальных громадах было принято решение об объявлении в учреждениях среднего образования каникул. Таким образом, в 139 учреждениях более 15,9 тыс. учащихся будут находиться на каникулах», – сказала Сидашева.

В иных территориальных громадах с 11 по 22 января будет проводиться дистанционное обучение. Это 350 учреждений и 151,7 тыс. учащихся в Добропольской, Белозерской, Константиновской, Краматорской, Мариупольской, Сартанской, Селидовской, Славянской, Святогорской, Торецкой, Великоновоселковской, Волновахской, Комарской, Мирненско, Старомлыновской, Ольгинской, Мангушской, Марьинской, Кураховской, Никольской, Кальчицкой, Хлебодаровской, Андреевской, Бахмутской, Новодонецкой, Николаевской, Соледарской, Черкасской ОТГ.

Татьяна Сидашева отметила, что все учебные заведения должны были провести работу с родителями и сообщить им, как будут работать учреждения и каким образом будет проводиться обучение.

В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, а это 37 учреждений и 9,4 тыс. учащихся, в период усиленного карантина обучение будет проводиться в дистанционной форме.

«Практическая часть образовательной программы будет спланирована по отдельному графику и согласована с работодателями и соискателями образования», – уточнила директор департамента.

Она также добавила, что посещение учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, независимо от форм собственности, на период с 8 по 24 января запрещено.

Учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме.