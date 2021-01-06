Взорвалось прямо в руке: На Донетчине подросток мастерил «петарду»

В Соледаре (Донецкая обл.) 12-летний мальчик пытался самостоятельно изготовить «петарду», однако взрывчатое вещество взорвалось прямо в руке подростка и травмировало пальцы. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Донецкой области.

В полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен 12-летний подросток.

Полицейские выяснили, что он пытался изготовить «петарду» из подручных бытовых вещей. Однако самодельное устройство взорвалось в руке.

Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Продолжается расследование.

В полиции Донетчины отмечают, что с начала 2021 года это уже второй факт травмирования ребенка в результате взрыва неизвестного предмета. Обоим подросткам повезло, и они остались живы.