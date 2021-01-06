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Взрыв в пятиэтажке в Луганске: В соцсетях появились новые подробности

06.01.21 15:58
Луганск / Фото из открытых источников
Луганск / Фото из открытых источников

В «ЛНР» в Луганске сегодня, 6 января, произошел взрыв в жилом многоэтажном доме. Как передают «Донецкие новости», в Телеграм-канале появились подробности инцидента.

Взрыв произошел в 01:05 по местному времени. Пострадал начальник «управления народной милиции ЛНР». Сейчас «МВД» готовит «официальную» версию о бытовых причинах взрыва – в частности, о взрыве газа. «Военные делают все возможное, чтоб это выглядело максимально невзрачно (хотя ночью первая утечка информации была от них). А товарищи из МВД уже стряпают бытовую версию о взрыве», – отмечают в паблике.

При этом в паблике не исключают, что «взрыв газа» – это передел рынка кустарного алкоголя. «Лещенко контролирует поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет в части НМ», – отмечают в Телеграм-канале.

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