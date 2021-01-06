Главный «пограничник ДНР» подозревается в участии в террористической организации

Руководитель «службы пограничной охраны МГБ ДНР» заочно подозревается в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2015-2020 годов мужчина руководит вооруженными участниками так называемой "службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР", которые осуществляют "пограничный контроль" и проверяют граждан Украины, транспортные средства, а также грузы, пересекающие линию разграничения, захваченную представителями незаконных вооруженных формирований РФ», – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры 53-летнему руководителю «службы пограничной охраны МГБ ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст . 258-3 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.