На Донетчине начали выплату пенсий за январь: График работы ПФУ на рождественские выходные

Управления Пенсионного фонда в Донецкой области начали выплату пенсий за январь с учетом перерасчета, связанного с повышением минимальной зарплаты. Об этом сегодня, 6 января, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Управления Пенсионного фонда области завершили формирование выплатного периода января месяца и сейчас уже начата выплата пенсий в январском выплатном периоде», – сообщила Наталья Рад.

Она напомнила, что проведен автоматический перерасчет пенсий, и в январе получит пенсионные выплаты в увеличенном размере контингент неработающих пенсионеров от 65 лет, которые имеют страховой стаж: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет. Таких пенсионеров в области 124,6 тыс. человек. Пенсии им пересчитаны в связи с ростом минимальной зарплаты с 2000 грн до 2400 грн.

Выплата пенсий проводится по установленному графику.

«Управления Пенсионного фонда с учетом переноса выходных дней работают 6 и 18 января по сокращенному графику с 8 до 16 часов, а с 7 по 10 января – праздничные и выходные дни», – уточнила начальник областного управления ПФУ.

Она добавила, что управления ПФУ имеют на сегодня достаточно электронных ресурсов для решения всех вопросов пенсионного обеспечения, и призвала обращаться в дистанционном формате.