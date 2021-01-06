Михаила Вершинина восстановят в должности начальника патрульной полиции Донетчины

Сегодня, 6 января, суд восстановил Михаила Вершинина в должности начальника патрульной полиции Донецкой области. Об этом сообщил сам Михаил Вершинин, передает «Сайт города Мариуполя».

«Это маленькая победа», – прокомментировал Вершинин.

В патрульной полиции Донецкой области сообщили, что данный приказ еще не был озвучен в отделе кадров.

Напомним, что Михаила Вершинина судят за то, что в кабинете при обыске были найдены незарегистрированные боеприпасы. Мариупольцы выразили массовую поддержку Вершинину и устраивали акции под судом в Кальмиусском районе.

Судебные заседания по сути дела продолжаются.

Как сообщалось ранее, Вершинин – уроженец Донецка. До 2014 года занимался предпринимательством – держал шиномонтажную мастерскую в Донецке. В 2014-м ушел добровольцем на фронт, воевал под Донецким аэропортом, затем – в секторе «М» на юге области. В 2016 году прошел отбор в патрульную службу полиции, был заместителем начальника управления в Мариуполе. В 2017 году возглавил патрульную полицию Донецкой области.

В июле 2020 года в Мариуполе разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования («ТОР»), двух его подчиненных и полицейского из управления патрульной полиции – их обвиняли в «крышевании» торговли наркотиками, похищении людей, превышении власти и вымогательстве денежных средств.

Ввиду этих событий от должности был отстранен глава патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин. «Мое отстранение – это абсолютно законное действие, так как из-за событий с "ТОРом", должно быть проведено служебное расследование. Всегда в таких резонансных случаях отстраняют руководителя», – пояснял в июле глава патрульных.

Однако, в прокуратуре утверждают, что Вершинина подозревают в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Так, во время обыска в его кабинете, который провели 9 июля, правоохранители нашли в сейфе гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 для автоматического оружия.

В ноябре в отношении Вершинина обвинительный акт был направлен в суд. Ему грозило лишение свободы до 7 лет.