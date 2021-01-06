Разрешат продажу бытовой химии и газет: В Кабмине рассказали об изменениях ограничений на период локдауна

Министерство здравоохранения инициировало изменения в перечень товаров, подпадающих под ограничения на продажу при введении усиленного карантина с 8 по 24 января. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Василий Мокан, передает «УНН».

«Минздрав инициировал изменения в постановление №1236, касающиеся в том числе и конкретизации перечня товаров, подпадающих под ограничения на продажу в период локдауна. Прежде всего, отмечу, что много фейковой информации в интернете, о чем сегодня уже заявлял министр здравоохранения Степанов. В постановлении предусмотрена продажа товаров первой необходимости (не менее 60% торговой площади) – продуктов питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств гигиены, средств связи, ветеринарных препаратов, кормов, семян и средств защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов», – сказал нардеп.

Василий Мокан добавил, что будет разрешена продажа бытовой химии и печатных СМИ.

«Это касается и алкоголя и табачных изделий, ведь была дезинформация об их запрете. Второй пункт еще важнее. Сегодня-завтра Минэкономики и Минздрав должны представить подробную коммуникацию по этому вопросу. На своем брифинге министр Степанов должен более подробно рассказать об этом. Плюс – может быть инфографика от Кабмина. То есть, должны прокоммуницировать за эти дни более подробно обо всех запретах», – подытожил представитель Кабмина в Верховной Раде.

Напомним, на период с 8 по 24 января 2021 года правительство вводит усиленные карантинные ограничения.