Там лето: В Донецке показали новогодний Ботанический сад (Фото)

Во временно неподконтрольном украинским властям Донецке в Ботаническом саду плодоносят тропические растения и цветут зимние цветы. Фото новогоднего ботсада опубликовали в соцсетях, передают «Донецкие новости».

«В новогодние праздники рекомендую посетить Донецкий ботанический сад. Там лето», – сопроводили комментарием фотоальбом в одном из донецких Telegram-каналов.

На страничках Донецкого ботанического сада в соцсетях сообщается, что в период праздников проводятся тематические экскурсии «Новогодние деревья мира».

«Экскурсоводы расскажут интересные факты о растениях, ставших символами Нового года в разных странах, и связанных с ними традициях», – говорится в анонсе.

Отмечается, что 7 января – выходной день, а с 8 января экскурсии будут проводиться в привычном режиме с 9:00 до 16:00 (по местному времени).

Также в Ботаническом саду рассказали, что в оранжерее плодовых и других хозяйственно полезных растений растет падуб остролистный или остролист, который является одним из самых популярных рождественских символов.

«В коллекции сада собрано 25 видов семейства пальмовых, среди которых можно увидеть и самую высокую пальму трахикарпус, и самую необычную, с оригинальными контурами листьев, напоминающими рыбий хвост, – пальму кариоту и многие другие», – добавили в Ботаническом саду.