Президент поручил проверить: В Украине разгорается скандал вокруг нелегальной вакцинации от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию возможном ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 6 января, глава государства сообщил в Twitter.

«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, у государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с коронавирусом.

«За контрабанду и контрафакт должно быть наказание», – резюмировал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поручил Министерству здравоохранения и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения.

«Напомню, что сейчас Украина ожидает первую партию вакцин – 1,9 млн доз от Sinovac Biotech. Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения», – написал Шмыгаль в своем Telegram.

Он акцентировал, что является сторонником вакцинации, и сам будет вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники. Премьер-министр добавил, что согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19.

Информацию о том, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину, опубликовало издание «Страна».

Вакцинация проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева. Публично информацию об этом нигде не найдешь, ее распространяют от знакомых к знакомым.

Происхождение вакцины неизвестно, однако продавцы утверждают, что это препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. И уверяют, что вакцина не поддельная. Этой вакциной с 27 декабря уже начали прививаться в странах ЕС. Также ею вакцинируют в США, Израиле, Великобритании и многих других странах.

Официально эту вакцину в Украину не ввозят. Более того, неизвестно, когда она вообще поступит, так как власти не заключили с этой компанией контракты.

По информации источников, представителям украинской элиты – политикам и богатым бизнесменам – начали предлагать подпольную услугу по вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer неделю назад. Но удовольствие это не из дешевых. Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Отметим, что компании-производители этой вакцины BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о цене 19,50 долларов за дозу. В ЕС доза стоит чуть дешевле – 15,50 евро.

То есть в Украине, до официальной поставки вакцины, VIP-персоны прививаются по цене в 50 раз большей, чем в США и ЕС. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, который дает возможность избежать карантина при выезде в другие страны.

По разным версиям, эту вакцину привезли то ли из ЕС, то ли из Израиля. Но более детально, каким образом ее завезли в Украину, никто не поясняет, при том что к хранению и транспортировке вакцины BioNTech и Pfizer выдвигаются жесткие требования – она должна находиться при температуре минус 70 градусов и холоднее.

Есть информация, что тайной вакциной привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей.