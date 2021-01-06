Мы вместе – большая семья: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Рождества Христова и пожелал всем провести его безопасно. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

«Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова – символом непобедимости добра и милосердия человеческой души. Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И нет лучшего дня, чтобы найти общий язык друг с другом, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя», – сказал Зеленский.

Он пожелал, чтобы радость и тепло этого праздника объединило нашу страну, «потому что все мы вместе – большая единая украинская семья».

В то же время глава государства напомнил, что Рождество в этом году – особенное.

«Давайте помнить, что важным принципом христианства является забота о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для здоровья вас и окружающих. Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать вкус и аромат душистой кутьи и всех двенадцати блюд на столе! Берегите себя, свои семьи и нашу Украину!», – подчеркнул президент Зеленский.