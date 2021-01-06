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Необоснованные отказы, плохая инфраструктура: Правозащитники выявили ряд нарушений на КПВВ на Донбассе

06.01.21 19:46
КПВВ «Станица Луганская»
КПВВ «Станица Луганская»

Украинские правозащитные организации Truth Hounds и БФ «Восток SOS» с мониторинговой миссией посетили все 7 контрольных пунктов въезда-выезда в подконтрольных правительству районах. Об этом сообщает БФ «Восток SOS» в Facebook.

Среди выявленных нарушений правозащитники отмечают:

  • неоправданно долгое принятие решений командованием Операции Объединенных сил по разрешениям на пересечение КПВВ;
  • необоснованные отказы в предоставлении разрешения на пересечение КПВВ со стороны командования ООС;
  • из-за плохой инфраструктуры большинства КПВВ люди вынуждены часами ждать под открытым небом без достаточного количества мест для сидения и других удобств;
  • отсутствие адекватных санитарных условий, в частности работающих туалетов и водоснабжения на некоторых КПВВ, что представляет особую опасность в условиях пандемии.

«Для устранения задокументированных нарушений участники мониторинговой миссии подготовили рекомендации для правительства, местных властей и командования ООС», – добавили в организации.

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