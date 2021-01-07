Донетчина попала в число антилидеров по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине

В Украине за прошлые сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 8 997 человек. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом сегодня, 7 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях», – отметил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 567 человек;
- летальных случаев – 148;
- выздоровели -–11 316 человек;
- проведено тестирований за сутки – 54 438 (в частности методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).
За все время пандемии в Украине заболели 1 099 493 человека, из них:
- выздоровели – 773 214 человек (70,3% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 306 774 человека (27,9%);
- летальных исходов – 19 505 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 717 403.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 731 случай;
- Винницкая область – 250 случаев;
- Волынская область – 142 случая;
- Днепропетровская область – 414 случаев;
- Донецкая область – 572 случая;
- Житомирская область – 463 случая;
- Закарпатская область – 111 случаев;
- Запорожская область – 509 случаев;
- Ивано-Франковская область – 137 случаев;
- Киевская область – 480 случаев;
- Кировоградская область – 82 случая;
- Луганская область – 331 случай;
- Львовская область – 288 случаев;
- Николаевская область – 411 случаев;
- Одесская область – 694 случаев;
- Полтавская область – 389 случаев;
- Ровенская область – 326 случаев;
- Сумская область – 505 случаев;
- Тернопольская область – 198 случаев;
- Харьковская область – 599 случаев;
- Херсонская область – 147 случаев;
- Хмельницкая область – 411 случаев;
- Черкасская область – 233 случая;
- Черновицкая область – 161 случай;
- Черниговская область – 413 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.