RU
Все новости

Донетчина попала в число антилидеров по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине

07.01.21 09:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошлые сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 8 997 человек. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом сегодня, 7 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях», – отметил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 567 человек;
  • летальных случаев – 148;
  • выздоровели -–11 316 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 54 438 (в частности методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).

За все время пандемии в Украине заболели 1 099 493 человека, из них:

  • выздоровели – 773 214 человек (70,3% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 306 774 человека (27,9%);
  • летальных исходов – 19 505 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 717 403.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 731 случай;
  • Винницкая область – 250 случаев;
  • Волынская область – 142 случая;
  • Днепропетровская область – 414 случаев;
  • Донецкая область – 572 случая;
  • Житомирская область – 463 случая;
  • Закарпатская область – 111 случаев;
  • Запорожская область – 509 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 137 случаев;
  • Киевская область – 480 случаев;
  • Кировоградская область – 82 случая;
  • Луганская область – 331 случай;
  • Львовская область – 288 случаев;
  • Николаевская область – 411 случаев;
  • Одесская область – 694 случаев;
  • Полтавская область – 389 случаев;
  • Ровенская область – 326 случаев;
  • Сумская область – 505 случаев;
  • Тернопольская область – 198 случаев;
  • Харьковская область – 599 случаев;
  • Херсонская область – 147 случаев;
  • Хмельницкая область – 411 случаев;
  • Черкасская область – 233 случая;
  • Черновицкая область – 161 случай;
  • Черниговская область – 413 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк