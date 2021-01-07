Донетчина попала в число антилидеров по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине

В Украине за прошлые сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 8 997 человек. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом сегодня, 7 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях», – отметил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 567 человек;

летальных случаев – 148;

выздоровели -–11 316 человек;

проведено тестирований за сутки – 54 438 (в частности методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).

За все время пандемии в Украине заболели 1 099 493 человека, из них:

выздоровели – 773 214 человек (70,3% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 306 774 человека (27,9%);

летальных исходов – 19 505 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 717 403.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 731 случай;

Винницкая область – 250 случаев;

Волынская область – 142 случая;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 572 случая;

Житомирская область – 463 случая;

Закарпатская область – 111 случаев;

Запорожская область – 509 случаев;

Ивано-Франковская область – 137 случаев;

Киевская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 82 случая;

Луганская область – 331 случай;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 411 случаев;

Одесская область – 694 случаев;

Полтавская область – 389 случаев;

Ровенская область – 326 случаев;

Сумская область – 505 случаев;

Тернопольская область – 198 случаев;

Харьковская область – 599 случаев;

Херсонская область – 147 случаев;

Хмельницкая область – 411 случаев;

Черкасская область – 233 случая;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 413 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.